PagBank tem lucro líquido recorrente de R$ 554 mi no 1º tri; alta é de 6% em 1 ano

O PagBank registrou lucro líquido recorrente de R$ 554 milhões no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. A companhia afirma que mesmo com um cenário econômico mais difícil, conseguiu expandir a rentabilidade ao longo deste período.

A receita líquida da empresa cresceu 13% em um ano, atingindo R$ 4,9 bilhões. A margem bruta teve alta de 7% no mesmo período, para R$ 1,9 bilhão, ou 39%. Os números consideram todas as áreas de operação, ou seja, adquirência, serviços bancários e concessão de crédito.

Na adquirência, os volumes capturados (TPV) tiveram alta de 16% no comparativo anual, para R$ 129 bilhões. No banco digital, a entrada de recursos ao longo do trimestre teve alta de 26% em um ano, para R$ 83 bilhões.

Ainda no banco digital, o volume de depósitos do PagBank avançou 10,9% em um ano, para R$ 33,9 bilhões, de acordo com a companhia. A empresa diz que o custo de captação se manteve estável mesmo com a alta dos juros, que tem impacto direto sobre o indicador.

A carteira de crédito somava R$ 3,7 bilhões considerando operações como consignado e cartão, crescimento de 34% no período de um ano. A inadimplência acima de 90 dias se manteve em 2,3%, índice estável. De acordo com o PagBank, 85% da carteira têm garantias.