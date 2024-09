PagBank passa a permitir antecipação de recebíveis de qualquer maquininha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2024 - 16:56 Para compartilhar:

O PagBank (ex-PagSeguro) vai permitir que os clientes antecipem também os recebíveis das vendas que fizeram através de maquininhas de outras credenciadoras. A funcionalidade, que utiliza o balcão de recebíveis criado pelo Banco Central, estará aberta em um primeiro momento para comerciantes que já tenham operações com a empresa.

De acordo com a empresa, a nova função permite a centralização das antecipações do cliente em uma única empresa.

O balcão de recebíveis foi criado em 2021 para permitir que os comerciantes antecipassem esses direitos de recebimento com qualquer agente financeiro, e não apenas com o credenciador que processou a transação original. No entanto, diante de problemas de funcionamento após a implementação, o sistema só começou a mostrar resultados mais relevantes a partir de 2023.

O PagBank havia adiantado na divulgação dos resultados do segundo trimestre deste ano que implementaria a antecipação de quaisquer maquininhas, mas não havia divulgado detalhes a respeito.

Outra funcionalidade que a companhia colocará no ar é o pagamento múltiplo de boletos, também disponível para pessoas físicas. Através dele, os clientes poderão pagar mais de um boleto em uma única transação através do Débito Direto Autorizado (DDA).

“Ao focar em soluções que proporcionam praticidade, eficiência e centralização de processos, o PagBank reforça seu compromisso como banco digital completo, acessível e que atende às expectativas dos seus clientes, nos posicionando como uma escolha inteligente para nossos usuários”, diz em nota o CEO do PagBank, Alexandre Magnani.

Nascida nas maquininhas, a empresa tem buscado aumentar as funcionalidades do banco digital, que atende tanto a pessoas físicas quanto a comerciantes que usam os serviços de credenciamento.