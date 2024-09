PagBank contrata ex-Magalu Carlos Mauad como vice de Operações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 17:56 Para compartilhar:

O PagBank (ex-PagSeguro) contratou Carlos Mauad para o posto de vice-presidente de Operações. O executivo terá como foco o fortalecimento da operação bancária do grupo, dono ainda de uma das maiores credenciadoras do País.

Mauad estava à frente do Magalubank, a fintech do Magazine Luiza. Também foi CEO do Banco Carrefour, e antes disso, passou por Ciro e Smiles. O executivo tem cerca de 14 anos de experiência nos setores financeiro e bancário, e vai se reportar diretamente ao CEO do PagBank, Alexandre Magnani.

O posto de vice de Operações do PagBank estava vago desde 2022, quando Magnani, que o ocupava, foi promovido a co-CEO, ao lado de Ricardo Dutra, que hoje é CEO do Grupo UOL, controlador da empresa.

Com a chegada de Mauad, passam a responder a ele as áreas de Produtos, Marketing, Operações e Risco. Finanças, Comercial e Tecnologia continuam sob o guarda-chuva do CEO.