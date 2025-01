PagBank começa a oferecer Pix por aproximação em suas maquininhas

As maquininhas do PagBank começam a aceitar o Pix por aproximação, uma evolução dos pagamentos instantâneos que foi apresentado pelo Banco Central em novembro de 2024. Uma das primeiras do mercado a ter essa funcionalidade, a empresa promete reduzir o tempo dos pagamentos com Pix no comércio de 36 segundos para apenas 6 segundos.

A tecnologia está disponível nos terminais que possuem a tecnologia NFC – que permite pagamento por aproximação – e para a carteira do Google.

Para usar a nova funcionalidade, o comerciante seleciona a opção de pagamento pelo Pix na maquininha PagBank. Na sequência, o comprador habilita o pagamento por reconhecimento facial ou senha, aproxima o celular da maquininha, confere o valor e confirma a transação. Para compras acima de R$ 200, será solicitada também a senha da conta.

Sem essa tecnologia de aproximação, os pagamentos com Pix no comércio acabam sendo limitados, porque as pessoas precisavam na maioria das vezes abrir o aplicativo do banco para fazer transação. Por isso, o mercado considera que o Pix por aproximação pode aumentar o uso do pagamento instantâneo em transações no comércio. Nessa funcionalidade, o Pix funciona nos mesmos moldes do pagamento com cartão via carteiras digitais. Em dezembro, o Mercado Pago anunciou que começou testes para aceitar o Pix por aproximação.

“Nos antecipamos frente à proposta do Banco Central e disponibilizamos ao mercado uma tecnologia inovadora e competitiva, tornando o Pix um pagamento com menor fricção e mais dinamismo”, comenta em nota à imprensa o CEO do PagBank, Alexandre Magnani. “A nova funcionalidade gera agilidade da venda”, completa o executivo.

Na primeira fase, o Pix por aproximação chega a uma amostra de clientes da conta PagBank que possuem celulares com NFC na solução Android e nas maquininhas modelo “Moderninha Pro 2”. Nos próximos meses, a tecnologia será estendida aos demais clientes e modelos de maquininhas.