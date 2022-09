Pagar imóvel em dinheiro vivo é permitido? Consultor de luxo esclarece

Paty Moraes Nobre 06/09/2022 - 7:03 Compartilhe

A compra de imóveis com dinheiro vivo, como admitiu ter feito o presidente Jair Bolsonaro, virou assunto frequente entre os corretores de luxo do país na última semana.







À IstoÉ, o especialista em negociações imobiliárias de personalidades e endinheirados Rafael Barbosa, que já comercializou mais de 200 imóveis em aproximadamente 5 anos no mercado, explicou como acontecem as transações de mansões e imóveis de alto padrão.

“Na grande maioria das vezes, essas movimentações são feitas por meio de transferências bancárias justamente em consequência do alto montante envolvido. Há também uma parcela dos investidores que optam pela não descapitalização imediata e fazem financiamentos bancários. E uma pequena parte prefere pagar em dinheiro em espécie no ato da transferência do imóvel”, conta.

O especialista ainda destaca que, tais valores são tributados e a cessão da escritura em cartório deve conter os valores reais do negócio para que o cálculo da tributação seja correto.

“O pagamento em dinheiro vivo gera uma desconfiança dos órgãos responsáveis pela falta de rastros bancários, o que, de certa forma, deixa uma possibilidade de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro”, orienta Rafael.

“Porém, o papel moeda é, perante a lei, uma opção válida e qualquer investidor tem o direito de usá-lo”, finaliza.