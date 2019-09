Pagar dividendo no momento não é a prioridade da empresa, diz Vale

O diretor financeiro e de Relações com Investidores da mineradora Vale, Luciano Siani, voltou a afirmar nesta terça-feira, 24, que a prioridade atual da companhia é atuar na mitigação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho (MG), e não pagar dividendos. “Essa (pagar dividendos) não é a prioridade. Temos que focar em mitigação e compensação”, afirmou Siani, em discurso no FT Commodities Americas Summit, promovido pelo jornal Financial Times, no Rio.

Em sua fala, o diretor da Vale respondeu perguntas formuladas por um editor do jornal, que questionou especificamente sobre o pagamento de dividendos.

Siani reconheceu que a Vale é importante para muito indivíduos que ganham dividendos e mencionou os fundos de pensão que investem na companhia em busca de retorno para garantir a aposentadoria de milhares de beneficiários, mas destacou a importância de enfrentar os problemas causados pelo desastre ambiente ocorrido em janeiro último.