Pagar a conta em encontro ou não?; entenda a polêmica envolvendo Caio Castro

Não se fala em outra coisa nas redes sociais a não ser sobre a declaração polêmica de Caio Castro. Ao dar uma entrevista para o podcast “Sua Brother”, o ator disse que é contra o homem ser responsável por pagar a conta para a mulher em um encontro amoroso.







“Qual a diferença de pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar… Eu não tenho que fazer porra nenhuma. Faço questão de te chamar para jantar, vou ao banheiro, já pago a conta… Não chega nem conta, já está resolvido… Agora, pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha”, opiniou Castro sobre o assunto.

“Eu sentia vergonha, às vezes, de me emocionar com alguma coisa, segurava choro em coisas simples: filme… Eu não tenho que ser durão, tenho que ser humano, tenho que tentar corrigir essas coisas que fazem mal para mim. Tenho minhas fragilidades, minhas inseguranças em alguns lugares, tenho vontade de chorar por coisa triste, sim, e tenho vontade de chorar por outras coisas que são felizes (…) Hoje, sou um cara muito livre. É transformador”, concluiu.

Famosas contra Caio Castro

Após a declaração de Caio Castro, famosas como Deolane Bezerra, Jojo Todynho e Mariana Rios opinaram sobre o assunto discordando do galã. Confira abaixo!

Deolane Bezerra: Em seu perfil no Twitter, na quarta-feira (27), a advogada disparou contra a fala de Castro: “Se tá ruim ‘pra mim’, imagina para quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher, ajuda né”.

Jojo Todynho: “Ser mulher custa caro, ter mulher mais ainda. Se botar na conta, não chega aos pés da conta do restaurante. Então, se valorizem e valorizem as mulheres que vocês têm”, disparou a cantora nos Stories do Instagram.

Mariana Rios: “O boy tem que pagar a conta no primeiro encontro. Isso é cavalheirismo. Isso é ser um gentleman. Isso não quer dizer que ele vá me bancar, me sustentar, que eu dependo dele, que eu estou usufruindo de uma coisa que é dele. Isso é uma coisa do homem para com a mulher. Eu acho bacana”, disse Rios no “Poccast”.

“No próximo eu pago, a gente divide, mas no primeiro encontro, o homem tem que pagar”, finalizou a apresentadora do “Ilha Record”.