‘Pagando contas e viajando’, diz Rita Cadillac sobre lucros do OnlyFans

Rita Cadillac, de 67 anos, que tem uma conta no site de conteúdo adulto OnlyFans, em entrevista ao podcast “Venus”, a cantora disse que o sucesso entre os assinantes da plataforma está lhe rendendo muitos lucros financeiros e, graças a isso, está conseguindo pagar suas contas e ir viajar.

“A Aritana Maroni chegou para mim e falou assim: ‘Rita por que você não faz uma plataforma?’ Eu falei: ‘Você vai fazer? Então está bom, eu vou fazer também’. E acabei pegando a plataforma do OnlyFans…”, começou Cadillac.

“Gente, eu já tirei fotos para todas as revistas [adultas] que já existiram aqui no nosso país, eu posso utilizar isso como uma revista eletrônica, então eu posso fazer a foto do jeito que eu quero, a produção que eu quero, vamos tirar isso como [se fosse] uma revista, só que diária, mas eu faço a produção de 15 em 15 dias”.

“Eu não tenho esses milhões de seguidores, mas está pagando a conta, graças a Deus, estou podendo viajar, já estou podendo, e a gente vai. Não nego, gosto de fazer a revista, a produção, porque faço do jeito que eu quero”, finalizou. Assista ao trecho da entrevista:

