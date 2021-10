Pagamento de Auxílio Brasil começa em 17 de novembro

Todas as 14,6 milhões de famílias do programa Bolsa Família receberão o Auxílio Brasil, novo benefício, a partir de 17 de novembro. De acordo com o jornal O Globo, neste primeiro momento, haverá somente a correção do valor médio do benefício de cerca de 20% para repor parte da inflação acumulada, desde 2018.

O percentual exato ainda não foi definido. No entanto, até a semana passada era de 17,8% – o que elevaria o valor médio do benefício, de R$ 189 para R$ 222, de acordo com o Ministério da Cidadania.

Com a nova sinalização, o benefício na transição pode chegar a R$ 226,80. Se o Congresso aprovar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos precatórios, decisões finais da Justiça contra a União, todas as famílias receberão benefício mínimo de R$ 400, a partir de dezembro.

