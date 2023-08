Paes fala que será lançado fundo de promoção para atrair voos ao aeroporto do Galeão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 14:10 Compartilhe

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse que deve lançar em breve um fundo de promoção para atrair voos para o aeroporto do Galeão. A iniciativa faz parte do pacote que busca contornar o esvaziamento do aeroporto.

No início da tarde desta quinta-feira, 3, Paes se reuniu com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, para definir a reorganização dos aeroportos da capital fluminense.

Ficou acordado na reunião o lançamento da portaria. A oficialização será na próxima quinta-feira, 10, no Rio.

Sobre o pacote de promoções, Paes não quis dar detalhes, se limitando a dizer que o objetivo é atrair maior fluxo para o Galeão.

