Paes descarta compra de vacina do Butantan e diz que Rio seguirá plano nacional

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), descartou neste sábado, 9, que a cidade inicie a vacinação contra a covid-19 antes da campanha nacional de imunização, a ser conduzida pelo Ministério da Saúde. Na sexta-feira, 8, Paes chegou a anunciar que havia um termo de compromisso da prefeitura para a compra de 3,2 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. No entanto, após uma reunião ontem entre o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e o Butantan, ficou determinado que a compra não seria efetivada.

“A informação que ele (Soranz) me deu é que foi assinado contrato com o governo federal na questão de quase 50 milhões de doses, e que a vacinação vai começar simultaneamente em todo o Brasil, a partir do Plano Nacional de Imunização. O que é uma fantástica notícia. Essa é a notícia que todos os brasileiros sempre esperaram, de que a gente não tivesse cidades disputando a aquisição dessa ou daquela vacina”, disse Paes.

“A gente, agora, aguarda a data a ser anunciada pelo Ministério da Saúde do Plano Nacional de Imunização, imaginando que isso deva acontecer, segundo as informações que eu tenho, pelo menos até a última semana de janeiro”, declarou o prefeito a jornalistas.

Eduardo Paes inaugurou neste sábado o primeiro de dez Memoriais da Luta da Juventude no enfrentamento à Covid-19, na Cidade de Deus. Na ocasião, uma roda de conversa entre as jovens lideranças da favela e os representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abordou a necessidade de fortalecer a permanência das ações de combate e enfrentamento da pandemia. Até 15 de janeiro, serão inaugurados memoriais em comunidades da Maré, Vila Kennedy, Jacarezinho, Alemão, Rocinha, Providência, Bancários e em Santa Cruz.

