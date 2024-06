Pádua lança campanha contra ‘discriminação’ por uso de biquíni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

PADUA, 29 JUN (ANSA) – A cidade de Pádua, no norte da Itália, lançou uma campanha contra a beleza estereotipada geralmente proposta pelas publicidades durante o verão, em uma ação de sensibilização cultural na qual combate a “discriminação” pelo uso de biquíni.

O município na região do Vêneto espalhou cartazes com imagens de mulheres de todos os tamanhos usando os icônicos biquínis de duas peças e com uma pergunta acompanhada de uma afirmação: “Qual tipo de corpo é o certo para um biquíni? Todos”.

Ao todo, serão fixados pela cidade cerca de 300 outdoors mostrando seis modelos diferentes, de magras a curvilíneas e plus size, acompanhadas de informações sobre os serviços à disposição de mulheres vítimas de violência ou discriminação.

As fotos são de Thomas Possamai e as protagonistas são mulheres que, com suas diferenças, disponibilizaram seu tempo para compartilhar e difundir uma mensagem de liberdade e libertação de modelos e estereótipos da época.

“Combater a violência de gênero e a discriminação às vezes pode ser feito com um leve toque de provocação”, afirmou a assessora municipal para a Igualdade de Oportunidades e Combate à Violência de Gênero, Margherita Colonnello, destacando que a iniciativa “exalta o biquíni como símbolo de libertação do corpo feminino”.

Segundo ela, “em Pádua, porém, todos os corpos serão libertados, como mensagem de solidariedade para muitas mulheres que, devido à violência, de pai ou de companheiro, não podem se exibir”, além de ser uma forma de incentivo às mulheres que, pelo olhar normativo da sociedade, se sentem incomodadas com o traje”.

(ANSA).