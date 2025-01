Padre que largou batina para namorar na Itália não se arrepende

NÁPOLES, 14 JAN (ANSA) – O padre que abandonou suas funções religiosas para viver uma história de amor com uma mulher que expulsou o marido de casa na ilha de Ischia, no sul da Itália, afirmou nesta terça-feira (14) que não se arrepende de sua atitude.

“Não me arrependo do que fiz, foi um presente de Deus”, declarou o pároco Antonio Scala, de 58 anos, ao ser contatado por telefone pelo programa “Storie Italiane”, da RAI.

Nos últimos dias, o sacerdote renunciou a todos os seus cargos eclesiásticos na ilha italiana depois de ter se envolvido com uma dona de casa de 35 anos, responsável pela limpeza da igreja local e que teria expulsado o marido de sua residência pouco antes do Natal para viver o caso com Scala.

“Não sei o futuro, espero continuar com esta mulher porque nos amamos”, acrescentou ele.

Scala contou ainda que “foi algo muito forte” o que sentiu por ela e não dava para ir “embora como depois de uma caminhada”, quando cada um vai para sua casa, e esconder tudo, porque “Deus vê tudo e sabe tudo”.

Além disso, o padre disse que logo depois pensou em ir ao bispo para contar sobre o caso com a mulher e assumir a responsabilidade.

“Amo a comunidade e levo todos no meu coração. Espero que não se afastem da Igreja. Mas esta é a minha vida, a minha escolha que não tem nada a ver com eles”, declarou o religioso, enfatizando que não vai “voltar”.

“Agora estou acabado e não tenho mais vontade de ser padre. Uma confissão não seria suficiente, é necessária uma conversão”, concluiu. (ANSA).