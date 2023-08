Padre Marcelo Rossi impressiona novamente por físico musculoso: ‘É o segurança do segurança’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 18:41 Compartilhe

O Padre Marcelo Rossi, 56 anos, voltou a impressionar os internautas, nesta terça-feira (8), com seu físico malhado e musculoso.

O religioso usou a sua conta no Instagram para publicar um novo vídeo no qual aparece caminhando pela rua acompanhado por seu segurança.

As imagens renderam muitos comentários, já que o padre está mais forte que o seu funcionário.

“O padre fazendo a segurança dos seus seguranças”, escreveu um internauta. “Padre, a porta do céu é estreita, cuidado!”, disse mais um. “Se a cruz pesada for, carrego ela no supino… “, brincou outra seguidora, fazendo paródia do hino Noites Traiçoeiras, se referindo aos pesos que o padre carrega na academia.

Essa não é a primeira vez que o líder religioso chama atenção por ter um guarda-costas com um físico menos trabalhado que o dele.

Em maio deste ano, ele já tinha causado surpresa por ser muito maior do que o seu protetor.

Um mês antes, o clérigo publicou um vídeo em seu Instagram andando pela Avenida Paulista (SP) e chamou a atenção por suas costas largas.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Padre Marcelo Rossi (@padremarcelorossi)

