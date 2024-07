Padre Marcelo Rossi fala sobre amor, paixão pelo Corinthians e vida fitness

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 14:41 Para compartilhar:

Prestes a completar 30 anos de sacerdócio, o padre Marcelo Rossi divulga seu novo álbum, “Amorização”, e o livro “Amorização – A Cura do Coração”.

O religioso foi o convidado do “The Noite”, no SBT, desta quarta-feira, 24, onde explicou: “Amorização é a cura do coração. Estamos em um mundo hoje cheio de haters. Por maldade, a pessoa destila ódio. Como é importante a gente transbordar amor. Jesus transborda amor”, afirmou.

“Eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Viajei várias vezes para Israel. No ano passado, voltei três dias antes do ataque terrorista. Fiquei em um kibutz, onde judeus, cristãos e muçulmanos se relacionavam em harmonia. Nunca imaginaria na minha vida que aconteceria um atentado como aquele e tudo o que estamos vendo. É muito ódio, temos que levar esse amor”, prosseguiu o padre, que dedicou o último capítulo do seu livro ao seu recém-falecido pai de quem guarda só grandes lembranças, como a paixão pelo Corinthians.

“O Corinthians tem uma história na minha vida porque a minha família é toda italiana e palmeirense. Até os 10 anos, era são-paulino por causa da minha mãe. Aí meu pai me levou em um jogo e conheci a torcida do Corinthians. Aquilo entrou no sangue e aí não tem jeito, virei corintiano”, contou.

Ao longo da conversa, padre Marcelo Rossi recordou das inúmeras vezes em que lotou grandes espaços, como o estádio do Morumbi e o autódromo de Interlagos, para suas missas. Apesar disso, ele disse ter parado com os eventos “por medo de acidentes”.

Sobre a rotina fitness que impressiona, o religioso explicou: “Estou com 57 anos e estava com a idade de uma pessoa de 90 anos. Se a pessoa não se cuida… Não é estética, mas saúde. Passou dos 40, todos os seres humanos entram na sarcopenia. O que é isso? É quando a pessoa já não tem mais a produção da proteína necessária. Aí a importância do exercício. Quanto mais investir nele, vou chegar aos 80 anos sem depender dos outros”.