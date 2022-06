Padre faz sexo com noivo antes de celebrar seu casamento: “Uma fraqueza”

O áudio de um padre tem dado o que falar desde a última sexta-feira (03). Isso pois pároco se envolveu sexualmente com um noivo antes de celebrar seu casamento. A gravação em questão foi feita pela esposa do envolvido, que teria dormido algumas vezes na Paróquia a convite do sacerdote. O caso aconteceu na Igreja Matriz Nossa Senhora de Candelária, em Natal (RN).

O padre, identificado como Júlio Cezar Souza Cavalcante, de 51 anos, confessou o acontecimento para a mulher. Entretanto, a relação entre eles é antiga. Segundo o pároco, aconteceram apenas “duas ou três vezes”. A informação foi negada pelo homem, que declarou ter acontecido “várias vezes”, entre 2010 e 2012.





Na gravação, a mulher critica padre Júlio por celebrar seu casamento após o envolvimento sexual com seu marido. Ele, então, justificou: “Foi uma fraqueza. Nós confessamos e prometemos que não teria mais”.

Segundo a mulher e o homem, mesmo após o casamento o sacerdote seguiu dando “investidas”. Contudo, o padre negou a acusação. “Abraço eu dou em todo mundo”, contestou.

Após a descoberta do caso, a arquidiocese de Natal emitiu uma nota informando que investigará e já afastou o padre “de todas as suas funções ministeriais exercidas, a fim de que possam ser apurados os fatos e tomadas as devidas providências”.