Padre Fábio de Melo será repórter do programa de Luciano Huck, diz site

Além de fazer um grande sucesso nas redes sociais com seus posts divertidos, agora o Padre Fábio de Melo vai fazer a alegria dos religiosos e fãs na TV. Segundo informações do site Notícias da TV, o sacerdote foi contratado como repórter especial do programa “Domingão com Huck”.

Ainda de acordo com o veículo, Fábio de Melo deve ter um quadro em que viajará pelo país para contar histórias de fé e de ações pelo bem.

Intitulado de “Fé na Estrada”, a atração deve ser lançada em 2022 e contará com o roteiro escrito pelo apresentador Luciano Huck.

