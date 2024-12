Padre Fábio de Melo revela ser perseguido por fã há seis anos: ‘Tá na polícia’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2024 - 12:32 Para compartilhar:

Durante sua participação no programa “Sem Censura”, da TV Brasil nesta segunda-feira, 9, Padre Fábio de Melo, 53, revelou que uma fã o persegue há quase seis anos. Com tom de humor, o devoto disse que a mulher o procurava na porta de casa e que precisou levar o caso à polícia.

O relato aconteceu após a apresentadora Cissa Guimarães questionar se o padre já tinha passado por alguma situação engraçada com fãs. “Eu tenho uma [fã] que vai para a porta de casa, que diz que tem casamento marcado comigo”, começou.

“Ela jura de pé junto que eu a amo, que sou apaixonado por ela. Que eu sou fraco, que eu não sou capaz de assumir o nosso amor”, completou.

Mesmo rindo, o devoto demonstrou bastante seriedade com a situação. “Isso é terrível. Ela arruma perfis e eu vou bloqueando, e agora tá na polícia, não teve outro jeito”. O escritor chocou os presentes ao revelar que o assédio vem acontecendo há cerca de seis anos. Mas ela ainda afirma entender o porquê dele acabar sendo stalkeado.

“Essa loucura virtual, hoje, é uma coisa assustadora. Eu até entendo, porque como padre eu acabo atingindo as pessoas de uma forma espiritual, e o espírito ele não tem muita regra. A transição do espiritual para o emocional, para o afetivo, é um limiar muito estreito. Então eu posso ter uma ligação espiritual com você e daqui a pouco isso virar uma atração física”, explica.

Assista o programa aqui: