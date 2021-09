Padre Fábio de Melo relembra mãe e fala de sinal dos céus

O Padre Fábio de Melo relembrou sua mãe, Ana Maria, morta em março deste ano após complicações causadas pela Covid-19, depois de ter uma experiência. Aos seguidores em sua rede social, ele contou que uma abelha passeou sobre sua mão, que tem uma tatuagem do inseto em homenagem a sua mãe.

“No ano passado, quando minha mãe ainda estava viva, eu tatuei uma abelha em minha mão. Foi uma homenagem a ela, símbolo de sua eterna presença em mim. Hoje, diante do Santuário de Guadalupe, estava refletindo sobre a frase que Nossa Senhora disse ao índio Juan Diego: ‘não estou eu aqui, que sou tua mãe?’. Lembrei das inúmeras vezes que minha mãe me disse o mesmo, ainda que não usasse as palavras, apenas me concedendo o abraço que me protegia, o olhar que me acolhia, o beijo que me perdoava. Foi impossível conter as lágrimas. De repente, senti um movimento em minha mão esquerda. Abri os olhos e me deparei com uma abelha pousada sobre a Aninha, a abelhinha da minha tatuagem”, disse.

“Ela ficou comigo durante uns 10 minutos. Passeou sobre minhas mãos, depois voou… E aqui fico eu, grato pela delicadeza do acontecimento, certo de que minha mãe e Nossa Senhora já são amigas, companheiras de eternidade. E que hoje, mesmo sem eu merecer, elas me prepararam um presente, um registro eterno na memória. Obrigado, minhas mães”, afirmou o padre.

