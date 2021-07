Padre Fábio de Melo posta fotos da adolescência e brinca ‘Estou me autossabotando’

Saudoso com o passado, o Padre Fábio de Melo resolveu abrir o baú de fotos da adolescência no Instagram. Na rede social, ele, que sempre usa e abusa do bom humor, brincou: “Estou me autossabotando”.

Em um dos cliques, o sarcedote aparece rodeado de amigos e primos: “Enquanto o Wender, o primo que encabeça o grupo à direita, já dá claros sinais de indigestão alimentar, fato que certamente atingiu a todos, o restante se aglomera para um improvisado registro fotográfico”, disse Fábio de Melo.

“Eu, ao centro, cabelo moldado na cuia, seguro um pequeno e sofrido animal enquanto abocanho um churrasquinho de carne no espeto, visivelmente decidido que não interromperia a mordedura, pois certamente já estava aflito para terminá-lo, ávido para abocanhar outro”, completou.

Já em outra imagem em que aparece de bermuda, um internauta faz um elogio e ele responde: “E as coxas volumosas?”.

Veja as fotos de Padre Fábio de Melo:

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

Instagram will load in the frontend.

