Padre Fábio de Melo fica emocionado ao mandar mensagem para moradores de Petrópolis

Durante o programa “Domingão com Huck” que foi ao ar no domingo (20), padre Fábio de Melo mandou uma mensagem aos moradores de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, que deixou 176 mortos e, ao menos, 117 pessoas desaparecidas.

Na atração, o religioso ficou emocionado ao deixar uma palavra de conforto para as famílias vítimas da tragédia. “A cidade sempre me acolheu muito, eu tenho uma ligação e inclusive quase fui morar lá em Petrópolis. Quando eu vi aquelas imagens, aquelas ruas que são tão conhecidas… Inclusive uma pessoa próxima a mim, que está entre os números… Eu acredito que nada pode nos tornar mais próximos uns dos outros, do que quando sofremos”, disse Fábio de Melo.

“Eu sou o outro. Quando eu vejo aquela mulher cavando, numa tentativa de encontrar alguém que ela amava, eu me vejo naquela mulher. E o princípio de compaixão, é quando o meu coração sente com o coração dela. Eu gostaria de dizer aos petropolitanos que estão organizando o seu luto, as suas dores, os seus sofrimentos, que eu tenho certeza que hoje o Brasil também é petropolitano”, finalizou sacerdote.

Tragédia em Petrópolis

No dia 15 de fevereiro, a região de Petrópolis foi atingida por um forte temporal, provocou mais de 180 deslizamentos de terra e até o momento já deixou quase 200 mortos na cidade, além de muitos desaparecidos.

A IstoÉ se solidariza com o ocorrido trágico e te mostra como ajudar: A organização ‘SOS Serra’, fundada em Abril de 2021 com o objetivo de ajudar a famílias Petropolitanas em necessidade e apoiar na reformulação da educação pública, está arrecadando fundos. O Pix para a docação é: (24) 99303-8885

