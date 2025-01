Padre Fábio de Melo desabafa ao revelar volta da depressão: ‘Vontade de deixar’

O padre Fábio de Melo, 35 anos, fez um desabafo com fiéis, durante apresentação em um evento da Igreja Católica, sobre a volta da depressão. No encontro, ocorrido em Pernambuco, na noite do último domingo, 19, ele revelou como tem lidado com a doença nas últimas semanas.

“Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver”, confessou o religioso, diante de uma multidão de fiéis.

O desabafo aconteceu no Aniversário de 35 anos da Comunidade Obra de Maria, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana de Recife.

Apesar dos pensamentos que o religioso vem enfrentando, ele garantiu que não irá desistir de lutar contra a depressão.

“Mas eu não estou sozinho nessa vida. Eu sei que o Senhor está em mim e eu sei que não vou desistir. […] Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida“, destacou ele.

Após o evento, padre Fábio de Melo usou as redes sociais para contar como foi seu dia até aquele momento de encontro com os fiéis.

“Quinze minutos antes de sair para o evento, eu estava na cama, incapaz de dar algo de mim a alguém. Quem me levou foi a obrigação. Ao chegar, o evento estava com atraso e eu teria de esperar por duas horas. Percebendo que eu não estava bem, os meninos começaram uma cantoria no camarim”, relatou.

“Naquele momento Deus deu continuidade à sua obra. Depois, já no palco, senti dor no peito, sensação de asfixia, medo, angústia, tristeza, vontade incontrolável de sair e ir embora. Mas o povo estava lá, dando-me amor, carinho, oração… Eu não tinha nada a oferecer. Mas Deus me sustentou do início ao fim”, concluiu ele.

O padre já havia revelado que luta contra a depressão e síndrome do pânico há cerca de cinco anos.

