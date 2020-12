Padre Fábio de Melo aparece com novo visual e choca internautas

Convidado para o programa de Angelica, o Simples Assim, Padre Fábio de Melo surpreendeu os internautas com o seu “novo rosto”.

No Twitter, muitos usuários comentaram o novo visual do sacerdote. “Padre Fábio de Melo fez algum tipo de harmonização no rosto? Ele está parecido com o Sherk quando vira humano”, escreveu uma internauta.

“O padre Fábio de Melo fez harmonização facial e está parecendo o boneco Sinforoso”, opinou um outro usuário. “O que aconteceu com o Padre Fábio de Melo? Ele está muito diferente”, questionou uma terceira.

Uma outra usuária do aplicativo desabafou de forma feroz na rede. “Ficou uma bosta essa plástica do Padre Fábio de Melo. Aliás, padre pode fazer plástica? Vaidade não é pecado capital? Plástica não é muito barata, como fica o voto de pobreza?”, criticou ela.

