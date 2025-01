Padre é investigado por morte de bebê em igreja na Itália

BARI-, 7 JAN (ANSA) – O Ministério Público de Bari incluiu nesta terça-feira (7) o padre da igreja San Giovanni Battista, dom Antonio Ruccia, e um técnico de manutenção na lista de suspeitos pela morte de um bebê abandonado no berço do templo cristão no último dia 2 de janeiro.

Segundo as autoridades, a decisão foi tomada após o sacerdote e o responsável pela manutenção do berço térmico da igreja terem prestado depoimento. Os dois são investigados por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

No último dia 2, o corpo sem vida de um recém-nascido foi encontrado por volta das 9h30 da manhã pelo dono de uma agência funerária, Roberto Savarese, que estava na igreja para um funeral.

Na ocasião, Savarese mostrava a uma pessoa o quarto onde fica o berço térmico, usado para receber crianças abandonadas, quando encontrou o bebê morto. A suspeita inicial era de que a pessoa que deixou o menor supostamente não fechou a porta do quarto, o que fez com que o alarme que sinaliza a presença de uma criança não fosse acionado.

Após a descoberta, o padre declarou que seu celular, que está conectado ao berço, também não tocou.

Os investigadores analisam um eventual mau funcionamento do berço, tendo em vista que, em meados de dezembro, talvez devido a alguma falta de energia, foi necessária a intervenção do técnico.

Desde o início, o pároco declarou não ter recebido chamadas como tinha acontecido em ocasiões anteriores. Normalmente, de fato, colocar um bebê recém-nascido naquele berço ativa o aquecimento e aciona uma ligação para o celular do padre.

Além disso, o berço, ao contrário do que está escrito no site da igreja, não está ligado à Policlínica de Bari, conforme esclareceu à ANSA o diretor-geral da estrutura hospitalar, Antonio Sanguedolce.

Por causa das inconsistências, as autoridades decidiram investigar tanto o padre como o técnico. Uma autópsia também será realizada nos próximos dias para determinar a causa da morte do bebê. (ANSA).