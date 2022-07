Padre é investigado na Itália por celebrar missa no mar

CROTONE, 29 JUL (ANSA) – Um padre se tornou alvo de uma investigação criminal na Itália por ter celebrado uma missa no mar usando um colchão inflável como altar.







O episódio ocorreu no último domingo (24), em Crotone, no extremo-sul do país, e foi protagonizado por Mattia Bernasconi, sacerdote de uma paróquia de Milão e que participava de um acampamento juvenil no ensolarado litoral da Calábria.

No último dia da viagem, organizada pela associação antimáfia Libera, Bernasconi decidiu celebrar uma missa em pleno mar, sem camisa e usando um colchão inflável como altar, para homenagear a luta dos calabreses contra o crime organizado – a região é berço da poderosa máfia ‘ndrangheta, que tem ramificações inclusive no Brasil.

No entanto, o Ministério Público de Crotone decidiu abrir, por iniciativa própria, uma investigação criminal contra o padre por “ofensa a uma confissão religiosa”, enquanto a cúria diocesana afirmou que a celebração dos sacramentos católicos não pode ser tratada com “excessiva superficialidade”.

Em mensagem publicada na internet, Bernasconi pediu desculpas e disse que sua intenção não era “banalizar a Eucaristia nem utilizá-la para outras mensagens”. “Pareceu-me significativo, no contexto da atividade que tínhamos realizado, celebrar na água, imersos na região que nos recebeu para trabalhar e refletir”, justificou o padre.

“Peço desculpas humildemente, do fundo do coração, também pela confusão gerada pela difusão midiática da notícia. Não era a intenção que houvesse tanto destaque, tanto que escolhemos um local inicialmente isolado e longe dos guarda-sóis”, acrescentou. (ANSA).