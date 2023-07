Padre argentino é anunciado como novo secretário do Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 14:01 Compartilhe

VATICANO, 17 JUL (ANSA) – O padre argentino da Arquidiocese de Buenos Aires, Daniel Pellizzon, de 40 anos, foi anunciado nesta segunda-feira (17) como o novo secretário pessoal do papa Francisco.

Segundo o perfil oficial da arquidiocese argentina no Twitter, Pellizzon foi convocado “esta manhã” para ser secretário pessoal do Pontífice em substituição ao padre Gonzalo Aemilius, e no início de agosto viajará a Roma para começar a tarefa que lhe foi confiada.

O anúncio foi divulgado pelo novo arcebispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, que iniciou sua missão pastoral no último sábado (15) ao substituir o cardeal Mario Poli.

Nascido na capital argentina em 24 de janeiro de 1983, Pellizzon colaborou em 2011 e 2012 com o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, na organização de seu arquivo pessoal. Ele foi ordenado sacerdote em 3 de novembro de 2018.

O novo secretário pessoal de Francisco desenvolveu sua vida ministerial primeiro como diácono e depois como vigário paroquial por cinco anos acompanhando os peregrinos no Santuário San Cayetano de Liniers, em Buenos Aires.

Em março passado, ele chegou a ser designado vigário da paróquia Nuestra Señora de la Misericordia, no bairro de Flores, em Buenos Aires. (ANSA).

