Padrasto é suspeito de estuprar enteada enquanto a mãe da menina ia à igreja

O padrasto de uma garota de 11 anos é suspeito de ter estuprado a enteada durante as idas da mãe da menina à igreja. O caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no sábado (23). As informações são do Campo Grande News.

A menina pediu ajuda para a tia após ter sido abusada sexualmente pelo padrasto. A Polícia Militar, então, foi acionada, e a mulher contou que a sobrinha estava bastante abalada e chorando quando foi procurá-la.

De acordo com o relato da vítima, o homem aproveitava as idas da esposa à igreja e deitava ao lado da menina na cama, passava a mão nas partes íntimas dela e a beijava na boca. A garota afirmou ter ficado com medo de contar para a mãe e, por isso, acabou procurando a tia. O crime teria acontecido por cinco vezes.

A PM foi até a casa do suspeito, mas ele não estava lá no momento. Foi a mãe da criança quem recebeu os policiais, e, ao ser questionada sobre o ocorrido, afirmou que não acreditava na filha e que ela estaria inventando o caso por rebeldia e influência de outros familiares.

A mãe, a tia e a menina foram levadas para a delegacia, onde a garota confessou que não havia denunciado antes por medo, já que era ameaçada de morte pelo padrasto.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e a denúncia será investigada pela Polícia Civil.

Saiba mais