Padilha: ‘Prioridade é concluir reforma tributária nesta semana’

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 16, que a prioridade do Planalto é a aprovação da reforma tributária ainda nesta semana. A declaração foi dada a jornalistas após uma reunião entre o ministro e o presidente Lula (PT), realizada na residência do chefe do Executivo em São Paulo.

“Expectativa é positiva de que possa começar hoje a discussão e a votação da reforma tributária na Câmara. É o esforço que está sendo feito”, declarou.

O ministro afirmou que Lula está “muito ativo”, absolutamente recuperado e segue cumprindo suas funções. De acordo com ele, o encontro serviu para atualizar o presidente das votações discutidas durante a semana passada, como a sanção do marco regulatório e a reforma tributária.

Padilha também garantiu que Lula terá um encontro com os ministros ainda esta semana, na sexta-feira, 20. O formato da reunião ainda não foi definido, e a volta de Lula a Brasília depende do ok da equipe médica que acompanha o presidente.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também esteve presente no encontro na casa de Lula. Costa, porém, saiu da residência sem dar declarações à imprensa.

Aposentadoria dos militares

O ministro também anunciou que o governo deverá encaminhar ao Congresso, ainda nesta semana, o projeto de lei que modifica as regras de aposentadoria dos militares, estabelecendo uma idade mínima e uma regra de transição.

A proposta integra o pacote fiscal elaborado pela administração e foi previamente negociada com as Forças Armadas.

