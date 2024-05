Padilha: Governo prepara para terça-feira mais medidas com foco nas famílias do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 18:12 Para compartilhar:

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o governo federal pretende anunciar novas medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, o foco será o atendimento às famílias do Estado.

As declarações ocorreram no Senado Federal, logo após a sessão conjunta do Congresso Nacional que analisou vetos presidenciais. Padilha foi ao gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), junto ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“O governo prepara, para a próxima semana, na terça-feira, mais medidas com foco nas famílias, para salvar vidas e recuperar o Rio Grande do Sul”, declarou.

Padilha celebrou a aprovação de três medidas pelo Congresso. Uma delas foi o projeto de decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, que permite o governo a dedicar verbas sem prejudicar a meta fiscal.

Outra medida comemorada foi a antecipação dos recursos das transferências especiais de emendas parlamentares. Segundo o ministro, esse adiantamento representa a disponibilização imediata de cerca de R$ 480 milhões aos municípios gaúchos.

A terceira medida foi a de remanejar para a saúde, a assistência e a defesa civil no estado as emendas parlamentares que tinham outras destinações previstas. De acordo com ele, essa providência pode garantir cerca de R$ 400 milhões só da bancada gaúcha.

Na ocasião, Padilha afirmou que “o Brasil deveria e tem que estar unido” para apoiar o estado e criticou o que chamou de “coaches do caos”.

“Quero abominar as pessoas e os segmentos que, neste momento de tragédia, ficam alimentando mentiras e discórdia”, afirmou Padilha. “Tem alguns que são verdadeiros coaches do caos. Isso afeta os trabalhos no Rio Grande do Sul.”