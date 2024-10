Padilha: governo deve instalar GT sobre redução de custo de crédito na semana que vem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 13:49 Para compartilhar:

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo deve instalar um grupo de trabalho (GT) sobre redução de custo de crédito na semana que vem. A discussão será dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão.

Padilha falou ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. Antes, todos eles estavam em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Presidente Lula queria que pudéssemos anunciar hoje esse grupo de trabalho sobre redução do custo do crédito no Brasil”, declarou Padilha. “Nossa previsão é que possa instalar na semana que vem”, afirmou ele.

Padilha disse que o grupo deve funcionar de forma similar ao que discutiu o programa de crédito que ficou conhecido como Acredita. A ideia é que o GT tenha atividades até fevereiro, mas vá produzindo resultados parciais antes disso.

O ministro das Relações Institucionais agradeceu ao setor bancário por sua atuação, e disse que se trata de um setor importante da economia.