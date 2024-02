Padilha e Haddad devem anunciar encaminhamento sobre reoneração nesta semana, diz Randolfe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 16:12 Para compartilhar:

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta quarta-feira, 21, que o governo deve anunciar até o fim da semana o encaminhamento final sobre a medida provisória da reoneração da folha de pagamentos e o fim do Perse (programa criado para ajudar o setor de eventos durante a pandemia da covid-19). A declaração foi dada após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Segundo Randolfe, os ministros Haddad e Padilha serão os responsáveis pelo anúncio, após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dar a palavra final sobre o caso.

A solução, segundo o líder do governo, deve atender os interesses dos 17 setores beneficiados com a desoneração e também os anseios da equipe econômica.

Randolfe também disse que Haddad afirmou na reunião que apresentará os dados que justificariam a extinção do Perse até 1º de março.

