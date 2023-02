Padilha diz desconhecer discussão sobre mudança de meta de inflação

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 16:55 Compartilhe





Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quarta-feira desconhecer discussão sobre mudança de meta de inflação.

“Desconheço qualquer reunião nesse sentido”, disse Padilha quando perguntado por repórteres sobre possível discussão no governo sobre o tema.





A agência Bloomberg disse mais cedo, citando fontes, que a equipe econômica estuda antecipar uma revisão das metas de inflação do país na tentativa de acalmar as tensões entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Banco Central.

Mais cedo, coluna do Metrópoles havia relatado que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, sinalizou a integrantes do governo que defenderá uma alteração na meta de inflação de 2023 para 3,5%, contra os atuais 3,25%.

