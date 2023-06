Padilha comemora aprovação de Lula entre eleitores de Bolsonaro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/06/2023 - 17:22 Compartilhe

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconhecem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “colocou o Brasil no lugar certo de novo”.

A declaração de Padilha faz referência a números da pesquisa Ipec/O Globo, divulgada nesta sexta-feira, 9, que mostra que 41% dos eleitores de Bolsonaro consideram o governo do petista ótimo, bom ou regular. Na avaliação do ministro, os números mostram que o “Brasil voltou”.

“A nova pesquisa do @ipecpesquisas revelou que 41% dos eleitores do ex-presidente consideram o gov. @LulaOficial ótimo, bom ou regular. (…) Isso comprova que o Brasil voltou. Economia voltou a crescer; gasolina, diesel e gás estão mais baratos; o salário mínimo está sendo recuperado; os programas sociais com o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos e Farmácia Popular foram recriados”, afirmou Padilha em publicação no Twitter.

O ministro ainda minimizou as dificuldades na articulação política com o Congresso e destacou a aprovação de projetos prioritários para o governo. “Mesmo com todo esforço de construção de um novo modelo de relação junto ao Congresso Nacional, estamos aprovando projetos prioritários. Não à toa, muita gente que votou no ex-presidente já passou a reconhecer que o presidente @LulaOficial colocou o BR no lugar certo de novo”, disse.

A pesquisa Ipec entrevistou presencialmente 2 mil pessoas entre 1º e 5 de junho.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias