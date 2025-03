Padilha: chego à Saúde com obsessão de reduzir tempo de espera de atendimento especializado

O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que seu foco à frente da pasta será trabalhar pela redução do tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no Sistema Único de Saúde.

“Chego ao ministério da saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias, vou trabalhar para buscar maior acesso e menor tempo de espera para quem precisa”, afirmou.

O ministro declarou que volta ao ministério “ainda mais cheio de energia do que primeira vez”. Também disse que “não há solução mágica para reduzir tempo de espera”

Padilha agradeceu a Nísia Trindade, ex-ministra da Saúde, pelo seu trabalho na pasta. A agora ex-ministra participou da cerimônia e agradeceu ao governo em discurso feito antes de Padilha.

“Sei do cenário de negação da ciência que Nísia encontrou ao assumir o Ministério da Saúde em 2023. Como colega de governo pude ver de perto o trabalho de perto da Nísia e de sua equipe para reconstruir políticas que o Brasil tomava como garantidas, mas que foram alvos do ódio deliberado do governo anterior”, declarou.

O novo ministro afirmou que terá “lealdade e dedicação integral” ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que “nada deixa mais feliz um médico do que ser pela segunda vez ministro da Saúde”.

“Presidente, pode contar mais uma vez com a lealdade e dedicação integral até o último segundo que me honrar com essa missão de ser ministro da Saúde do nosso País”, afirmou o ministro.

Padilha tomou posse nesta segunda-feira, 10, como novo ministro da Saúde. Ele, que já ocupou a pasta de 2011 a 2014, substitui Nísia Trindade. A Secretaria de Relações Institucionais, que era ocupada por Padilha, será comandada, a partir de agora, por Gleisi Hoffmann, que também tomou posse nesta segunda-feira. A cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, estava lotada com autoridades e convidados presentes.