Padeiros doam milhares de pães para hospitais de SP durante pandemia

Todos os dias, 13 padeiros produzem milhares de pãezinhos para oferecer a cinco instituições de saúde de São Paulo. Os hospitais que recebem o pão francês são: Hospital Santa Marcelina, Regional Sul, Taipas, Ipiranga e Tucca (Associação de Crianças com Câncer).

Em entrevista ao site Razões para Viver, o padeiro Johannes Rood afirma que a equipe está motivada. “A cada dia a equipe chega mais motivada e pronta para o trabalho. Realizamos a seleção dos hospitais por meio da Secretaria Municipal de Saúde e queremos atender mais hospitais”, afirmou.

A ideia de fazer as doações surgiu depois de uma troca de mensagens entre Johannes e o mestre padeiro Rogério Shimura, cuja escola de panificação está fechada durante a pandemia do novo coronavírus e tem toda estrutura de uma padaria. Ali, os voluntários produzem os pães para doação para aqueles que estão na linha de frente do combate à covid-19. Todos os envolvidos usam máscara e tomam todos os cuidados necessários.