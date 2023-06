PacWest vende portfólio de US$ 3,5 bilhões em empréstimos para Ares Management

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 12:27 Compartilhe

O PacWest Bancorp informou, nesta segunda-feira, 26, que concordou em vender uma carteira de US$ 3,5 bilhões em empréstimos financiados por credores para a Ares Management, em um acordo que deve fornecer US$ 2 bilhões antes dos custos de transação para o banco.

Segundo a empresa, mais vendas do tipo devem ser concluídas no futuro, com objetivo de gerar caixa.

Essa foi a segunda maior venda de carteira de empréstimos da PacWest, depois de vender empréstimos para construção por US$ 2,36 bilhões para a Kennedy Wilson no início de junho.

A PacWest disse que os dois acordos “melhorarão nossa liquidez e nossos índices de capital” como parte de um plano para considerar alternativas estratégicas. Fonte: Dow Jones Newswires.

