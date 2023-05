PacWest retoma fôlego após liderar perdas em ações de bancos regionais nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/05/2023 - 16:13 Compartilhe

Por Medha Singh e Vansh Agarwal

(Reuters) – O PacWest retomou fôlego após liderar as quedas nas ações de bancos regionais dos Estados Unidos mais cedo nesta terça-feira, com a quebra de três instituições em menos de dois meses aumentando os temores dos investidores de que a crise do setor possa se aprofundar.

As ações chegaram a cair 10% no pior momento, um dia depois que a decisão do banco de cortar seu dividendo trimestral não conseguiu conter as preocupações sobre sua estabilidade financeira. As ações tiveram alta de 88% nas últimas duas sessões, após uma forte liquidação que as levou a uma mínima recorde na semana passada.

O Índice KBW de Bancos Regionais tinha variação negativa de 0,1% nesta terça-feira após rondar uma mínima em 30 meses atingida na semana passada, depois do colapso do First Republic Bank e da decisão do PacWest de explorar opções estratégicas.

As ações do Western Alliance também recuperavam terreno e subiam 4,3%, enquanto Customers Bancorp e First Horizon caíam 1,4% e 0,7%, respectivamente, após quedas mais acentuadas anteriormente, com Arfstrom observando que a queda geral nas ações dos bancos tornou suas avaliações atrativas.

Desde o início dos resultados do primeiro trimestre, as ações de bancos de médio porte desvalorizaram 9% e acumulam uma queda de em média 29% desde 8 de março, quando o Silicon Valley Bank anunciou a redução de seus depósitos, segundo Manan Gosalia, analista do Morgan Stanley.

(Reportagem adicional de Bansari Mayurr)

