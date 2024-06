Pacotes de viagem ganham campanha de parcelamento especial na Decolar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 15:02 Para compartilhar:

A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – acaba de lançar uma campanha que permite aos clientes parcelar pacotes de viagem em até 12 vezes sem juros. A ideia é facilitar o acesso a viagens, oferecendo mais flexibilidade de pagamento para quem está programando viagens nas férias de julho ou em outros períodos.

Durante todo o mês de junho, a empresa disponibiliza pacotes nacionais e internacionais com benefícios especiais, como cupons de descontos, tarifas promocionais e ofertas relâmpago. No pagamento, o cliente pode parcelar a compra em até 12 vezes sem juros – ou 5% off no Pix.

“Esta iniciativa reforça nosso compromisso em tornar nossos produtos acessíveis e proporcionar uma experiência de compra segura”, diz Tatiana Sanches, gerente de Marketing da Decolar. “Essa campanha democratiza ainda mais o acesso a viagens, permitindo que mais pessoas realizem seu desejo sem comprometer o orçamento.”

A promoção está disponível em todos os canais de vendas da Decolar (site, app, lojas físicas e televendas). Comprando pacotes de viagem com a Decolar, o cliente pode economizar até 35% em relação à compra dos produtos individualmente.

Confira algumas ofertas de pacotes:

Pacotes para Maceió (AL): para compra realizada nesta segunda-feira, dia 3 de junho, o cliente tem R$ 500 off com o cupom MACEIO500

Pacotes para Porto de Galinhas (PE) com hospedagem no Enotel: desconto de 10% com o cupom ENOTELPAC10

Pacotes com hospedagem nos hotéis da RIU Hotels: desconto de 10% com o cupom RIUPAC10

Pacotes com hospedagem nos hotéis da rede Bahia Principe: desconto de 25% com o cupom BPPAC25

Pacotes com hospedagem nos hotéis da rede Bourbon: desconto de 20% com o cupom BOURBONPAC20

Pacotes para Santiago, no Chile, voando com a SKY Airlines: desconto de 10% com o cupom SKYSANTIAGO10