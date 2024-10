Pacote de estímulos da China não terá ‘estilo big bang’, avalia S&P Global Ratings

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 18:00 Para compartilhar:

O pacote de estímulo à economia anunciado pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) em setembro pode levar a uma revisão para cima nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2025, mas não será um “estilo big bang”, segundo comunicado publicado pela S&P Global Ratings (S&PGR) nesta sexta-feira, 25. “A ação deve ajudar a melhorar a confiança na economia, no mercado imobiliário e inclinar nossas previsões de PIB para o alto. Ainda assim, não esperamos um impacto maior”, disse o economista-chefe para a Ásia-Pacífico, Louis Kuijs.

O documento é resultado de um debate entre analistas da S&PGR especializados em setores-chave no país asiático, como macroeconomia, bancos e mercado imobiliário.

Eles se reuniram para tentar responder perguntas frequentes relacionadas ao pacote de medidas, que inclui acesso mais fácil e barato a empréstimos hipotecários e diminuição da taxa mínima de entrada para a compra de segundas residências.

Respondendo se as medidas “vão desencadear uma forte recuperação da demanda por commodities e preços mais altos”, a analista de crédito Annie Ao diz que “é muito cedo para afirmar que a tendência de baixa da indústria foi revertida”.

Também disse que ainda não é possível dizer se os “lucros podem se recuperar de forma sustentável para indústrias com excesso de capacidade”.