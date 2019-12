Pacote-bomba é enviado ao Ministério do Interior da Itália

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – As autoridades italianas interceptaram um pacote-bomba que estava endereçado à sede Ministério do Interior, em Roma. A correspondência foi interceptada no escritório de triagem dos serviços postais da Itália localizado na via Ostiense, na capital do país, no fim de outubro, mas a notícia só foi divulgada nesta quinta-feira (5). De acordo com fontes policiais, a bomba era verdadeira e tinha capacidade de provocar uma explosão. O pacote continha um sistema de baterias ligado a um recipiente com pólvora e estava endereçado genericamente ao “Ministério do Interior”, sem o nome de um destinatário. As autoridades estão investigando o caso. (ANSA)