Packers derrubam invencibilidade dos Cardinals com interceptação no apagar das luzes; veja Rasul Douglas selou vitória dos Cabeças de Queijo, por 24 a 21, em duelo eletrizante no deserto

E caiu o último invicto da NFL. Na noite desta quinta-feira (29), o Arizona Cardinals foi derrotado pelo Green Bay Packers por 24 a 21, em jogo disputado dentro do State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. Com o resultado, as duas equipes possuem agora 7-1 na temporada, só que os cabeças de queijo lideram a NFC por causa do confronto direto. Foi apenas a segunda vitória de Aaron Rodgers sobre os Cardinals na história.

O jogo só foi decidido nos 14 segundos finais. Arizona vinha com a possibilidade de uma campanha vitoriosa e gastava todo o tempo para não poder dar chance para qualquer movimento de Aaron Rodgers. Depois de um pedido de tempo, Kyler Murray buscou AJ Green na endzone, mas parece ter ocorrido uma falha de comunicação na jogada, pois o recebedor dos Cardinals não se virou para fazer a catada em um passe simples. Na sequência da jogada, Rasul Douglas interceptou o passe de Murray e selou a vitória dos Packers.

This ending y’all…this GREAT interception by Rasul Douglas just made my night! Don’t know WTF he was doing but thank you AJ Green!#GoPackGo #RedSea #NFL pic.twitter.com/4STJIvPFC1 — Plant Based Papi ☀️ (@PlntBasedPapi) October 29, 2021

Uma grande vitória para os Packers, que jogou sem seus principais recebedores Davante Adams e Allen Lazard. Mesmo assim, Aaron Rodgers teve frieza para conduzir o time ao triunfo. O camisa 12 terminou a partida com 22 de 37 passes completados, lançando para 184 jardas e dois touchdowns. O veterano Randall Cobb apareceu para suprir a ausência de seus companheiros, com duas recepções para TD em apenas 15 jardas, Henriy Black ainda teve outra interceptação para cimsa de Kyler Murray.

Pelo lado do Arizona, muita lamentação quanto ao resultado. O time, em sua história, nunca havia atingido oito vitórias seguidas em um início de temporada. A equipe já começou o jogo sem uma de suas peças na defesa: JJ Watt, lesionado e que praticamente encerrou a participação na temporada. No decorrer do jogo, Hopkins ainda sentiu uma espécie de estiramento e só apareceu em campo em lances decisivos. Na penúltima jogada da partida, Kyler Murray sofreu uma espécie de torção no tornozelo direito e permaneceu em campo mancando. Ele ainda tentou o passe para Green, mas não foi preciso.

O camisa 1 dos Cardinals é agora preocupação para o DM da equipe, que ao menos vai ganhar um tempo maior até voltar a campo novamente. Murray acertou 22 de 33 passes, com 274 jardas e nenhum TD. O destaque do time foi o running back James Connor, com dois TDs e 22 jardas em cinco carregadas. Chase Edmonds, dupla ameaça nos passes e também pelo chão, ainda anotou um TD, correndo para 30 jardas em sete carregadas.

Próximos jogos

O Arizona Cardinals só volta a campo no dia 7 de novembro, quando pega os 49ers fora de casa, às 18h25 (de Brasília). O Green Bay Packers joga no mesmo dia e no mesmo horário. Vai atuar em casa, no Lambeau Field, para um duelo eletrizante contra um inconstante Kansas City Chiefs.

