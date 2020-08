Pacific Ethanol reverte prejuízo e tem lucro de US$ 14,6 milhões no 2º tri

São Paulo, 12 – A fabricante norte-americana de biocombustíveis Pacific Ethanol registrou lucro líquido de US$ 14,6 milhões no segundo trimestre de 2020, ou US$ 0,27 por ação, informou a companhia na terça-feira. Em igual período do ano passado, a empresa teve prejuízo de US$ 7,96 milhões, ou US$ 0,17 por ação. A receita caiu 38,8%, para US$ 212,1 milhões.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Pacific Ethanol foi de US$ 28,8 milhões no período, ante US$ 7,2 milhões um ano antes.

Em comunicado, a Pacific Ethanol destacou o aumento da produção de álcool para gel antisséptico e a alta demanda pelo produto provocada pela pandemia de covid-19. A empresa disse também que a demanda continuou forte para ingredientes usados em ração animal e alimentos, que são produzidos em sua unidade de Pekin. Os bons resultados financeiros no trimestre foram impulsionados por um “portfólio diversificado de produtos e expansão da produção de álcool de alta qualidade”, disse o co-CEO da Pacific Ethanol, Mike Kandris.

A companhia informou que conseguiu reduzir a sua dívida em US$ 34,4 milhões no segundo trimestre e que continua a trabalhar com credores para “eliminar ou refinanciar o prazo para pagamento da dívida”.

Veja também