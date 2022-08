Pacientes buscam clínica paulista para remodelar o nariz

Da Redação 09/08/2022 - 18:09 Compartilhe

A reabertura neste final de semana do agendamento para cirurgia plástica com o médico Frederico Keim, de São Paulo, mobilizou pacientes que esperam até um ano para conseguir uma vaga em sua disputada agenda de cirurgião plástico. A procura chegou ao ponto de obrigar a clínica a desenvolver um aplicativo para administrar a fila de espera dos clientes.

O que tem atraído a atenção de uma clientela exigente como a dele é a avançada técnica aprimorada por ele de rinoplastia estruturada, que permite um resultado mais natural e duradouro. Com um pedaço de costela que é retirado do próprio paciente, o médico Fred Keim faz um enxerto e remodela as estruturas do nariz. O resultado pode ser conferido no rosto das atrizes Juliana Knust e Carla Diaz, ou da ex-BBB Flayslane, que já remodelaram seus narizes na clínica.

Aos 39 anos, o jovem médico já realizou mais de 2600 cirurgias e se tornou estrela nas redes sociais. Mas garante que o segredo é não massificar o atendimento. “Cada pessoa é única, nosso desafio é alcançar um resultado harmônico mantendo a identidade do paciente”, disse Keim.