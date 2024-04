Paciente tem alta após receber rim de porco em transplante inovador

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/04/2024 - 0:28 Para compartilhar:

O transplante eficaz de um órgão de um animal para um ser humano pode parecer algo que improvável.

No entanto, Rick Slayman, de 62 anos, foi mandado para casa na quarta-feira, duas semanas depois de ter um transplante de órgão bem-sucedido com um rim de porco geneticamente modificado, de acordo com um comunicado de imprensa do hospital de Boston, nos EUA.

Os transplantes de órgãos de porcos falharam no passado e este é o primeiro transplante de rim num receptor vivo deste tipo. Os médicos estão saudando isto como um marco histórico no xenotransplante, a implantação de um órgão animal num ser humano.

“Este momento – sair do hospital hoje com um dos atestados de saúde mais limpos que já tive em muito tempo – é um momento que eu gostaria que chegasse por muitos anos. Agora, é uma realidade e um dos momentos mais felizes da minha vida”, disse Slayman em comunicado.

Ele agradeceu à equipe do hospital por lhe prestar tão bom atendimento.

“O atendimento que recebi foi excepcional e confio minha vida nos médicos do sistema de saúde Mass General Brigham. Estou entusiasmado por voltar a passar tempo com a minha família, amigos e entes queridos, livre do fardo da diálise que afetou a minha qualidade de vida durante muitos anos.”

Os médicos implantaram o rim em Slayman em 16 de março. Seu novo rim começou a produzir urina logo após a cirurgia de quatro horas.

Hoje, o rim de Slayman está funcionando e ele não está mais em diálise.

Este é o segundo transplante de rim de Slayman. O paciente, que sofreu de diabetes tipo 2 durante anos, recebeu um transplante de rim de um doador humano em 2018, depois de sete anos em diálise.

Cinco anos depois, o rim humano começou a falhar e ele foi novamente colocado em diálise. As complicações da diálise o levaram ao hospital a cada duas semanas e ele se ofereceu para implantar o rim de porco.

“Eu vi isso não apenas como uma forma de me ajudar, mas também como uma forma de dar esperança às milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver”, disse Slayman em comunicado.

Há uma escassez mundial de órgãos, e os médicos acham que a cirurgia de Slayman pode abrir caminho para mais órgãos desse tipo. De acordo com a Rede Unida para Compartilhamento de Órgãos, 17 pessoas morrem todos os dias enquanto esperam por um transplante de órgão.

O rim do porco foi geneticamente modificado com a tecnologia CRISPR-Cas9, que remove alguns genes do porco e os substitui por genes humanos para melhorar sua compatibilidade. O rim foi fornecido pela empresa de biotecnologia eGenesis, com sede em Massachusetts.

Esta notícia chega depois que um rim de porco foi implantado em um homem com morte cerebral chamado Maurice “Mo” Miller na NYU Langone no ano passado. O órgão funcionou por dois meses.

