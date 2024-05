Paciente sem identificação que ficou em coma por 24 anos é enterrada dois meses após morte

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 15:25 Para compartilhar:

Dois meses após a morte, uma mulher, batizada de Clarinha, foi velada e enterrada. A paciente sem identificação ficou 24 anos internada em estado de coma no HPM (Hospital da Polícia Militar) de Vitória, no Espírito Santo, depois de ter sido atropelada.

Uma funerária se solidarizou para realizar o sepultamento e funcionários do HPM compraram a coroa de flores. O coronel Jorge Potratz, médico aposentado que cuidou de Clarinha, pediu a uma enfermeira que comprasse um vestido branco para a ocasião.

O local escolhido para o enterro foi o Cemitério Municipal de Maruípe, em Vitória. O corpo de Clarinha foi liberado pela Justiça no dia 10 de maio, e retirado do DML na segunda-feira, 13.

O enterro da mulher demorou porque a PCIES (Polícia Científica do Espírito Santo) estava realizando exames no intuito de encontrar algum familiar dela. Foram feitos exames de necropsia e DNA, mas nenhum parente foi localizado.

Relembre o caso

Após ter sido atropelada, ela chegou sem documentos pessoais ao pronto-socorro. Segundo o HPM, a mulher tinha marcas de cesária, o que indicava que teve um filho, mas nenhum parente consanguíneo procurou o hospital no período em que ela esteve internada. “Pelos cálculos dos profissionais, ela faleceu com 45 anos”, afirmou o hospital.

O MPES (Ministério Público do Espírito Santo) tentou localizar a família da vítima. Em 2020, um grupo de papiloscopistas da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) entrou em contato com o MPES para ajudar na investigação.

A equipe utilizou uma técnica de comparação facial usando bancos de dados de pessoas desaparecidas com características físicas semelhantes às de Clarinha e chegaram a uma criança de 1 ano e 9 meses de idade desaparecida em Guarapari, em 1976. No entanto, a análise do material genético dos supostos pais da mulher afastou a hipótese.

Atropelamento e vida no hospital

De acordo com relatos de testemunhas, a mulher estava fugindo de um perseguidor, também não identificado, e correu para o meio de uma avenida movimentada no Centro de Vitória, onde foi atropelada por um ônibus. Levada para o antigo Hospital São Lucas, passou por diversas cirurgias. O cérebro foi afetado, impedindo que ela retornasse de um coma profundo. Sem documentos e com as digitais desgastadas, buscou-se, em um primeiro momento, encontrar algum conhecido dentre as testemunhas do acidente, mas ninguém tinha qualquer notícia da mulher.

Em seguida, Clarinha foi transferida para o HPM. Neste meio tempo, o MPES realizou diversas buscas, inclusive com o apoio de outros ministérios públicos, mas não obteve nenhuma informação sobre a vítima.