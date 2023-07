Paciente da Suíça pode ser a sexta pessoa a atingir a cura do HIV

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 4:49 Compartilhe

Um homem europeu está em remissão do vírus da imunodeficiência humana há dois anos, após um transplante de células-tronco para tratar um câncer no sangue. A confirmação faria dele a sexta pessoa na história a se livrar do HIV.

Ao contrário das outras cinco pessoas que conseguiram a remissão do HIV por meio de transplantes de células-tronco, o doador desse paciente não identificado não tinha uma anormalidade genética que criasse resistência ao vírus, segundo a NBC News.

+ PrEP: tratamento preventivo é alternativa no combate ao HIV no Brasil

Se este homem – que foi apelidado de “paciente de Genebra” depois de ser tratado na cidade suíça – estiver em remissão por tempo suficiente, ele pode ser considerado potencialmente curado do HIV .

“A possibilidade de rebote viral é realmente uma preocupação”, disse Asier Sáez-Cirión, que lidera a equipe de pesquisa que segue o paciente anônimo, à NBC News. “O vírus pode persistir em raras células sanguíneas infectadas ou em locais anatômicos que não analisamos.”

Apesar das várias tentativas de encontrar uma cura para o vírus – que avança para a AIDS em seu estágio final e letal – o HIV continua incrivelmente difícil de curar devido à sua capacidade de se esconder nas células do corpo, conhecido como latência.

O tratamento padrão utiliza tratamentos antirretrovirais, que reduzem a quantidade de vírus no corpo, também conhecida como carga viral. Esses medicamentos também reduzem o risco de transmissão do vírus para outras pessoas.

Apenas cinco indivíduos estão confirmados como definitivamente ou possivelmente curados do HIV, desde 2008, quando Timothy Ray Brown, conhecido como o Paciente de Berlim, foi submetido a transplantes de células-tronco que trataram tanto a infecção pelo HIV quanto a leucemia.

Brown, que morreu em 2020 após o retorno de sua leucemia , foi o primeiro paciente a ser curado do vírus potencialmente fatal.

O paciente de Genebra, que tem 50 e poucos anos, passou 20 meses sem recuperação viral, de acordo com a NBC News, e parou de receber ART em novembro de 2021.

Agora, ele está sendo monitorado por Sáez-Cirión, chefe dos reservatórios virais e unidade de controle imunológico do Institut Pasteur em Paris, e sua equipe.

Por meio de testes ultrassensíveis para detectar o HIV, os pesquisadores encontraram apenas vestígios, mas não podem eliminar a possibilidade de o vírus retornar. Mesmo uma célula infectada pode resultar em um rebote viral.

O paciente foi diagnosticado com HIV pela primeira vez em 1990 e começou o tratamento antirretroviral em 2005, segundo a NBC News, mas só recebeu um transplante de células-tronco após ser diagnosticado com um raro câncer no sangue, um tumor extramedular de células mieloides, em 2018.

É possível que as drogas imunossupressoras que o paciente consome para prevenir a doença do enxerto contra o hospedeiro – a rejeição do hospedeiro pelo enxerto do doador – possam ser a chave na supressão do vírus, disse Sáez-Cirión.

No entanto, o sucesso do homem até agora permanece um mistério, já que os especialistas não conseguem identificar por que o tratamento do paciente de Genebra teve resultados positivos.

Historicamente, os pacientes potencialmente curados do HIV por meio de transplantes de células-tronco recebem células que contêm uma mutação genética resistente à infecção – mas o Paciente de Genebra não recebeu células mutantes.

Seu caso está programado para ser apresentado nos próximos dias na Conferência da Sociedade Internacional de AIDS sobre Ciência do HIV, realizada em Brisbane, Austrália, informou a NBC News.





As descobertas do caso são “ótimas notícias” e podem “ajudar de várias maneiras no trabalho em direção a uma cura”, disse o presidente da IAS, Dr. Sharon Lewin, à agência.

Embora aparentemente seja um tratamento eficaz para o HIV, os transplantes de células-tronco são normalmente reservados para pacientes com certos tipos de câncer, pois o método traz consigo uma série de efeitos colaterais e riscos à saúde .

Recentemente, Paul Edmonds se tornou a pessoa mais velha curada do HIV, aos 66 anos, após um surto de leucemia e receber um transplante de células-tronco de um doador com uma mutação genética resistente ao HIV.

Sua jornada “incrível” segue o tratamento bem-sucedido de um alemão anônimo que foi declarado livre do HIV este ano após entrar em remissão em 2019 .

No ano passado, foi anunciada a primeira mulher, e também a terceira pessoa, curada do vírus depois de receber um novo transplante de sangue de cordão umbilical .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias