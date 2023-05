Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Uma das reivindicações das torcidas organizadas foi atendida no protesto quando as autoridades permitiram e o técnico Vanderlei Luxemburgo foi à porta do CT Joaquim Grava não apenas falar com as lideranças das manifestações, como também cumprimentou diversos torcedores presentes.

Durante o papo entre o treinador e as uniformizadas, ambas partes tiveram a oportunidade de falar sobre o momento conturbado pelo qual o Timão vive. As organizadas direcionaram seus ataques ao elenco e à diretoria. O único jogador citado nominalmente foi Luan, que não atua pelo clube há mais de um ano.

Abaixo, você confere os principais tópicos de discussão entre Vanderlei Luxemburgo e as torcidas organizadas do Corinthians:

TEMPO PARA TRABALHAR

O principal pedido de Luxa aos torcedores foi de paciência. O treinador entende a situação do clube, mas sabe que precisará de tempo para implementar suas ideias e “domar” o vestiário. Dessa forma, o treinador deixou claro na conversa a necessidade de ter tempo para fazer as mudanças necessárias na equipe.

No início da semana, o LANCE! informou uma conversa particular entre o treinador e Yuri Alberto, que vive seu maior jejum de gols pelo Timão. Para preservar o camisa 9 e tentar recuperar a confiança do centroavante, Luxa pode colocá-lo na reserva contra o Fortaleza, nesta segunda-feira.

PRAZO PARA EVOLUÇÃO

Os líderes das torcidas organizadas corintianas respeitaram o pedido de Vanderlei Luxemburgo, mas deram um prazo para ver evolução no time. Eles estipularam dez jogos para a equipe apresentar uma nova postura e bons resultados em campo.

Caso contrário, tanto Padinho, presidente da Gaviões da Fiel, como Tadeu de Macedo Andrade, diretor da principal organizada corintiana, garantiram que as uniformizadas irão protestar novamente, em maior número, e aumentando o tom das cobranças.

CARTA-BRANCA

Um dos gritos das organizadas foi direcionado aos “medalhões” do elenco, jogadores experientes do elenco que as uniformizadas acreditam estar acomodados e sem vontade. Na conversa, as lideranças deixaram claro que Luxemburgo tem carta-branca para barrar e deixar no banco qualquer jogador, independente do status ou história no clube.

