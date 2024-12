Pachuca vence Al Ahly nos pênaltis e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa Intercontinental

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2024 - 17:24 Para compartilhar:

O mexicano Pachuca sofreu até o último momento de uma dramática disputa de pênaltis para eliminar o egípcio Al Ahly (6-5 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), neste sábado (14) em Doha, e se classificou para a final da Copa Intercontinental contra o Real Madrid, que será disputada na quarta-feira.

‘Los Tuzos’ haviam surpreendido o Botafogo (3-0), representante da América do Sul, na quarta-feira, no seu primeiro jogo nesta competição, no Catar.

No duelo deste sábado, disputado como uma semifinal e denominado ‘Fifa Challenger Cup’, foi decidido o adversário da equipe espanhola, automaticamente classificada para a final como atual campeã europeia.

