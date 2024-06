Pachuca conquista Copa dos Campeões da Concacaf e garante vaga no Mundial de Clubes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 12:57 Para compartilhar:

O Pachuca conquistou a Copa dos Campeões da Concacaf-2024 ao derrotar o Columbus Crew por 3 a 0 na final, no sábado (1º), no Estádio Hidalgo, em Pachuca, e garantiu uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2025.

O venezuelano Salomón Rondón com uma dobradinha, aos 12 e 67 minutos de jogo, e Emilio Rodríguez, aos 34, marcaram os gols da vitória dos ‘Tuzos’ nesta final de jogo único contra o time americano de Ohio, que disputa a Major League Soccer (MLS).

“O Pachuca me deu a oportunidade de me firmar e sou campeão da Concacaf, estou muito feliz”, declarou Rondón ao final da partida. “Além disso sou o artilheiro do torneio (9 gols), mas é crédito de toda a equipe”, concluiu o atacante venezuelano de 34 anos, eleito o Jogador Mais Valioso do torneio.

Desta forma, o Pachuca se sagrou campeão da Concacaf pela sexta vez. Antes, havia conseguido a façanha em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2017.

O time também se tornou o quarto classificado pela Concacaf para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025, junto com os mexicanos Monterrey e León e o americanos Seattle Sounders.

O uruguaio Guillermo Almada, técnico do Pachuca, comemorou a classificação para o próximo Mundial de Clubes que será disputado com formato ampliado com 32 equipes.

“Disputar o Mundial de Clubes é um dos maiores objetivos que qualquer jogador de futebol ou treinador pode ter. Representaremos o México e tentaremos fazê-lo com dignidade”, disse Almada durante a coletiva de imprensa.

Além disso, no final de 2024, os ‘Tuzos’ participarão da remodelada Copa Intercontinental da Fifa, com os campeões das sete confederações continentais.

