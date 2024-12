Pachuca bate Al-Ahly nos pênaltis e enfrenta Real Madrid na final da Copa Intercontinental

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 17:13 Para compartilhar:

Após fazer três gols e eliminar o Botafogo na estreia da Copa Intercontinental da Fifa, o Pachuca não conseguiu marcar em 120 minutos contra o Al-Ahly, do Egito, mas conseguiu se classificar para a final torneio. Depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, neste sábado no estádio 974, em Doha, o time mexicano venceu por 6 a 5 na disputa por pênaltis e enfrenta o Real Madrid na decisão.

Nos pênaltis, o Pachuca perdeu as duas das cinco primeiras cobranças, mas sobreviveu ao ver o Al-Ahly perder as duas últimas. Com novo empate em 3 a 3, os times foram convertendo e esperando o erro do adversário, que aconteceu com o Al-Ahly na oitava cobrança.

Apenas o 16º colocado do último Campeonato Mexicano, o Pachuca chega a sua primeira final e enfrenta o campeão da Liga dos Campeões na quarta-feira, em Lusail. O time de Carlo Ancelotti entrou diretamente na decisão do Intercontinental e enfrenta neste sábado o Rayo Vallecano, pela 17ª rodada do Espanhol, antes de viajar para o Catar.

Em início de temporada, o Al-Ahly começou a partida demonstrando mais disposição física, com uma marcação alta, pressionando o time mexicano. A primeira grande do chance aconteceu aos 13 minutos, quando Taher Mohamed arriscou de longa distância. O goleiro Carlos Moreno fez a defesa no canto esquerdo.

Apesar de controlar a posse de bola, o time egípcio tinha muita dificuldade para conseguir finalizar. O Pachuca chegava com perigo com boas jogadas do atacante marroquino Oussama Idrissi. Com o passar do tempo, o time mexicano passou a se aventurar mais no ataque. O Al-Ahly tentava aproveitar os espaços deixados para articular contra-ataques, mas falhava na finalização.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado, e os times tentavam arremates de longa distância, mas sem direção. O jogo caminhava para o final sem que as equipes conseguissem finalizar na direção ao gol na segunda etapa, quando aos 39 minutos, Idrissi chutou de fora da área e exigiu defesa de El Shenawy, goleiro do Al-Ahly. Sem gols, a definição do finalista foi para a prorrogação.

Novamente sem grandes chances, as redes também não balançaram no tempo extra, e a disputa de pênaltis acabou por definir o adversário do Real Madrid.